Зарядное устройство Iconicle для Apple Watch в стиле минимализма

Владельцы Apple Watch, которым нужен изящный способ зарядки своих часов на столе или тумбочке, могут быть заинтересованы в минималистичном зарядном устройстве для Apple Watch Iconicle, выпущенном на Kickstarter в этом месяце. Док-станция Apple Watch, обработанная на станке с ЧПУ из цельного блока алюминия, поддерживает все серии часов от 1 до 7 и включает удобный органайзер для кабелей, также устройство на 100% пригодно для вторичной переработки.

Iconicle - это результат функций, а не формы, каждая деталь призвана улучшить ваши впечатления от зарядки. Таким образом, вы можете максимально использовать возможности своих часов Apple. Они выполнены в стиле Apple Sport Band и созданы на его основе. Другие док-станции предназначены для пристегивания браслета, но если вы используете его каждый день, то это может показаться утомительным процессом.