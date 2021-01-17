Зарядное устройство Nubia Cube 22.5 Вт теперь доступен за 9$

ZTE Corporation представила последний продукт на своем внутреннем рынке в Китае - Nubia Cube Charger.

Устройство представляет собой зарядное устройство в форме куба, которое поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт. Nubia Cube 22.5W поставляется с интерфейсом USB Type-C и будет доступен в четырех цветовых вариантах - кремово-белом, матча-зеленом, клубнично-розовом и мятно-синем. Цена продукта составляет 9 долларов США. Хотя компания еще не сообщила, когда это новое зарядное устройство Nubia Cube Charger будет доступно для покупки.
Комментарии и отзывы Nubia Cube 22.5W
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