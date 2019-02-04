Зарядное устройство Yanko Design Mr Charger

Yanko Design Mr Charger уникальное беспроводное зарядное устройство. Обладая игрушечным шармом, это устройство превращает зарядку в увлекательное занятие.

В отличие от традиционных док-станций для телефона или планшета, Mr Charger выглядит как парень, сидящий на краю стены и свисающий ноги. Просто переверните телефон и положите его на зарядное устройство. Кроме того, вы можете перевернуть Mr Charger на бок и использовать его в качестве подставки. Кроме того, Mr Charger имеет встроенные часы в своем корпусе, цифровые и аналоговые часы.

Благодаря уникальному дизайну Mr. Charger превращает зарядку вашего телефона в забавное времяпровождение.