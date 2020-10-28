Зарядное устройство ZMI 65W Travel Charger International Edition продается за 29 долларов

ZMI 65W Travel Charger International Edition доступен для предварительного заказа по цене в 29 долларов. Зарядное устройство поставляет со складными штырями, для удобной переноски и хранения. Внутри зарядного устройства находится чип, который автоматически определяет требования к подключенному устройству.

Зарядное устройство имеет три порта: порт USB-C и два порта USB-A. Когда одновременно используются три порта, общая мощность достигает 45 Вт для USB-C и 18 Вт для двух портов USB-A. Когда используется один порт USB Type-C, устройство выдает 65 Вт, это позволяет полностью зарядить недавно выпущенный смартфон Mi 10 Ultra всего за 28 минут. ZMI 65W Travel Charger International Edition подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для ноутбуков.
Комментарии и отзывы ZMI 65W Travel Charger International Edition
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