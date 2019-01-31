Зарядное устройство будущего

Мир технологий, находится на грани революции в области зарядных устройств, и большинство из нас просто еще не осознали этого.

Нет, речь идет не о USB-C, а о зарядных устройствах GaN. Это первое зарядное устройство с мощностью 45 Вт. Это не просто какой то маркетинговый ход, новое зарядное устройство действительно делает огромный шаг вперед для сокращения энергозатрат, заменив тем самым кремниевые зарядные устройства на рынке. Он значительно отличается от стандартных аналогов зарядного устройства.

Зарядное устройство GaN может с легкостью зарядить любое ваше устройство начиная от смартфона и заканчивая ноутбуком, за короткое время.