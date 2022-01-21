Заряжайте аккумуляторы на 80% быстрее с помощью зарядного устройства BC8

BC8 — это первое в мире интеллектуальное зарядное устройство для смешанной зарядки аккумуляторов, которое позволяет максимально эффективно использовать увеличенную мощность и срок службы литий-ионных аккумуляторов XTAR 1,5 В нового поколения, а также существующих аккумуляторов 1,2 В Ni-MH.

Больше никаких долгих ожиданий — это мощное зарядное устройство QC3.0 мощностью 18 Вт полностью заряжает литиевые батареи AAA всего за 90 минут. До 80% быстрее, чем обычные зарядные устройства, полная зарядка которых занимает 5–13 часов. В то время как большинство зарядных станций предоставляют вам только 4 слота, XTAR BC8 предлагает колоссальные 8 зарядных отсеков, питаемых от адаптера QC3.0, который обеспечивает надежную подачу 0,5 А. Кроме того, вы получаете возможность смешивать и сочетать различные типы аккумуляторов любым удобным для вас способом.