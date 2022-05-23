Заводской чертеж ASUS X670 Prime-P WiFi появился в сети

Мы ожидаем увидеть широкий спектр материнских плат AM5 на этой неделе во время выставки Computex, но перед выставкой мы уже получили ранние утечки. Самая последняя утечка была обнаружена в Твиттере, но первоначально была опубликована на Baidu. Мы на фото видим не изображение материнской платы, а скорее размещения компонентов SMD, используемых во время сборки материнской платы. Эти изображения часто используются, чтобы убедиться, что такие вещи, как паяльная маска и компоненты, были правильно применены во время производства. Тем не менее, это дает нам хорошее представление об общей компоновке ASUS X670 Prime-P WiFi и о том, что чипсет X670 действительно состоит из двух частей.

В нижней части задней панели также есть место для модуля Wi-Fi, но помимо этого трудно определить правильное расположение портов. Тем не менее, похоже, есть по крайней мере один порт USB-C сзади. Плата также имеет 14 фаз питания и четыре слота DDR5 DIMM. Чип между двумя наборами микросхем представляет собой либо чип Super I/O, либо чип PCIe. В дополнение к слоту x16 PCIe 5.0, X670 Prime-P, похоже, получит один слот PCIe x1 и два слота PCIe x4. Наконец, на плате должно быть два порта SATA, установленных под углом 90 градусов, а также четыре порта на нижнем краю печатной платы. ASUS, похоже, использовала узор солнечной системы на самой печатной плате, поэтому будет интересно посмотреть, как будут выглядеть в живую материнские платы.