Завтра Huawei представит инновационный продукт

Ранее в этом году компания начала продавать маршрутизаторы Huawei Router AX2 Pro в Китае. Если компания действительно планирует выпустить новый маршрутизатор, то партнерство с другой компанией означает, что это может быть продукт высокого класса. Кроме того, компания не сообщила ни партнера по этим новым продуктам, ни подробностей о самом гаджете. Это означает, что чтобы узнать, с какой компанией Huawei сотрудничает для своих новых продуктов и что влечет за собой партнерство, нам придется дождаться официального объявления завтра. Например, ранее компания сотрудничала с Leica в области технологий камеры для своего смартфона премиум-класса. С 2016 года во всех флагманских смартфонах китайского гиганта использовалась технология Leica, которая раздвигает границы смартфонов в фотографии.