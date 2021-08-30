Завтра Huawei представит инновационный продукт

Huawei, китайский технологический гигант, который изо всех сил пытается сохранить свои позиции на рынке, завтра объявит о чем-то захватывающем. Компания официально поделилась новым тизерным постером, намекающим на появление новых продуктов, а также нового эксклюзивного партнера, подробности о котором будут раскрыты 31 августа. Хотя компания еще не раскрыла, что представляют собой эти будущие продукты, плакат-тизер дает нам представление о той части продукта, которая кажется принтером или маршрутизатором, но это всего лишь предположение. Стоит отметить, что Huawei уже имеет модельный ряд маршрутизаторов-бестселлеров, а также компания уверенно лидировала на рынке в 2019 году.

Ранее в этом году компания начала продавать маршрутизаторы Huawei Router AX2 Pro в Китае. Если компания действительно планирует выпустить новый маршрутизатор, то партнерство с другой компанией означает, что это может быть продукт высокого класса. Кроме того, компания не сообщила ни партнера по этим новым продуктам, ни подробностей о самом гаджете. Это означает, что чтобы узнать, с какой компанией Huawei сотрудничает для своих новых продуктов и что влечет за собой партнерство, нам придется дождаться официального объявления завтра. Например, ранее компания сотрудничала с Leica в области технологий камеры для своего смартфона премиум-класса. С 2016 года во всех флагманских смартфонах китайского гиганта использовалась технология Leica, которая раздвигает границы смартфонов в фотографии.