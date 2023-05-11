Зеленый Realme 11 Pro+ показали на фото

Компания Realme поделилась качественными фотографиями смартфона Realme 11 Pro+ в зелёной расцветке. Конечно, нельзя не вспомнить камерофон Xiaomi 13 Ultra в зеленом цвете и задней панелью из «нанокожи». Что до Realme 11 Pro+, то и его тыльная панель выполнена из материала «под кожу» с фактурной строчкой посредине.

Напомним, что смартфон оснащается 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 10-битным цветом, яркостью 950 кд/м² и ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма Samsung HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.