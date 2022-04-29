Zendure объявляет о выпуске переносной электростанции SuperBase 1000M и 600M

Zendure только что выпустила свои новейшие переносные электростанции SuperBase 1000M и 600M. Компактные электростанции меньше и легче, чем аналогичные источники питания, и предназначены для активного мобильного образа жизни. В электростанциях серии M для отвода тепла вместо вентиляторов используется металлический корпус. Это позволяет использовать продукт меньшего размера, который работает тише и менее восприимчив к пыли и воде. Без вентиляторов SuperBase 1000M и 600M создают лишь часть шума, производимого традиционными электростанциями. Пиковая мощность новых электростанций составляет около 30 дБ, что примерно так же тихо, как шепот. Бесшумная работа делает его идеальным выбором для пользователей.

SuperBase 1000M и 600M можно заряжать от различных источников, включая электросеть, солнечные батареи или автомобильный порт прикуривателя. Эта универсальность должна оказаться привлекательной для людей, которые живут вне сети или хотят обновить свои домашние комплекты для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Электростанции Zendure предлагают чистый синусоидальный выход переменного тока и в общей сложности 9 выходных портов: два выхода переменного тока мощностью 1000 Вт, порт USB-C PD мощностью 100 Вт, три порта USB-A мощностью 12 Вт, выход прикуривателя мощностью 126 Вт и два выхода постоянного тока мощностью 72 Вт. Расположение портов предназначено для различных сценариев использования, включая домашнюю готовность к чрезвычайным ситуациям, жизнь в фургоне, кемпинг, вечеринки и работу на открытом воздухе.
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