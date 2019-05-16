«Железный человек» теперь рекламирует OnePlus 7 Pro

Компания OnePlus объявила о том, что новым лицом бренда стал один из самых популярных голливудских актеров Роберт Дауни младший, известный ролью «Железного человека» Тони Старка в супергеройских фильмах Marvel. На рекламном фото актер позирует с только что представленным флагманским смартфоном OnePlus 7 Pro.

Напомним, что новинку оснастили 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоугольным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.