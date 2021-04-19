Желтый Sony Xperia 10 III показали на рендере

На момент презентации смартфона Sony Xperia 10 III было объявлено о существовании черной, белой, синей и розовой расцветок. Сегодня японский производитель показал версию в желтом цвете, которая окажется эксклюзивом японского оператора Docomo. В продаже смартфон должен появиться во второй половине года.

Новинка характеризуется 6-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD, поддержкой HDR 10, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 6, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, 3,5 мм аудиоразъемом, поддержкой LDAC и Hi-Res Audio, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), восьмиядерной платформой Snapdragon 690 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 4500 мАч.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 10 III
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