Живые изображения OnePlus 9 Pro доказывают о сотрудничестве с Hasselblad

В сети появились живые фотографии OnePlus 9 Pro, где на корпусе камеры виден логотип Hasselblad.

OnePlus - не первая компания по производству смартфонов, которая сотрудничает с Hasselblad. Ранее компания Motorola выпустила устройство с названием Moto Z Camera Mod, который был разработан в партнерстве со шведским производителем камер.

На изображении показан OnePlus 9 Pro в серебристо-сером цвете. Также можно увидеть за изогнутую стеклянную заднюю панель, на которой размещены четыре камеры. Задние камеры включают два больших датчика друг над другом и два маленьких, расположенных рядом. В корпусе камеры также находится светодиодная вспышка, система лазерной фокусировки и небольшое отверстие с решеткой, внутри которой находится микрофон. Изображения подтверждают, что OnePlus 9 Pro действительно не будет иметь объектива камеры перископа, поскольку все датчики круглые.
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