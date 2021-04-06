Живые снимки смартфона Lenovo Legion 2 Pro

Компания Lenovo 8 апреля анонсирует свой игровой смартфон Legion 2 Pro. В преддверии запуска, в сети появились живые изображения грядущего смартфона, который раскрывает его дизайн.

Игровой смартфон Legion 2 Pro имеет симметричный дизайн задней панели. В центре задней панели имеется выпуклость, на которой расположены камеры, вентилятор и логотип Legion с RGB-подсветкой.

Ранее компания сообщила, что Legion 2 Pro будет оснащен 64-мегапиксельным сенсором OmniVision с размером линзы 1/1,32 дюйма, который способен снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Также новинка получила 6.92 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 720 Гц и скорость отклика 3,8 мс. А фронтальная камера, как компания уже подтвердила, будет щеголять 44-мегапиксельной селфи-камерой.

За производительность отвечает новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 в паре 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ ПЗУ. Смартфон Legion 2 Pro будет питаться от массивной батареи емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

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