Зимняя коллекция PlayStation Gear 2021

Sony опубликовала подробную информацию о своей новой зимней коллекции PlayStation Gear как раз к праздничному сезону, предоставив множество тематического снаряжения PlayStation, которое украсит вашу рождественскую елку и себя в этот праздничный сезон. Ассортимент товаров варьируется от брелков до елочных игрушек, украшенных логотипом PlayStation в разных форматах.

Sony также создала в этом году набор акриловых орнаментов PlayStation Studios Icons, который доступен как в Америке, так и по всей Европе вместе со свитером с круглым вырезом от PlayStation Heritage. Отдавая должное наследию PlayStation, этот PlayStation Crew Neck согреет игроков. и сохранит стиль.
Комментарии и отзывы PlayStation Gear 2021
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