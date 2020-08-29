Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity Holo показали на фото

В сети появились первые изображения видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity Holo, которая еще не была представлена официально. Отметим длину устройства (два с лишним слота расширения), металлическую пластину с отверстиями для дополнительного охлаждения микросхем памяти, 20-фазную подсистему питания, 12 микросхем памяти (еще 12 микросхем должно быть с обратной стороны) и отсутствие интерфейса NV Link на рендере печатной платы. Возможно, авторы изображения просто о нем забыли. Напомним, что TDP видеокарты составит 350 Вт, и справится ли с ним даже такая массивная система охлаждения, пока не очень понятно. Помимо данной модели Zotac готовит к выходу карты Gaming GeForce RTX 3080 AMP Extreme и Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge Holo.

Комментарии и отзывы Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity Holo
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