Zotac показала карты GeForce GTX 1660

Сейчас на рынке можно наблюдать настоящий бум новых видеокарт. Дело в том, что компания NVIDIA показала свой новый чип GeForce GTX 1660 и теперь все партнеры хотят показать свои варианты данной видеокарты. У кого-то получается хорошо, у кого-то просто отлично. Например, компания Zotac показала довольно компактную карту, которая не только в любой корпус помещается, но и не издает при этом лишнего шума, выдает приличную производительность и стоит не так дорого. Пока что компания не назвала официальные цены для своего нового продукта, но рекомендованная цена для фирменных карт компании NVIDIA всего 17990 рублей. Не думаю, что партнеры будут выдавать сильно больше ценник, ведь тогда все будут просто брать референсные модели и все.