Damson Technologies выпустила звуковую панель мощностью 12 Вт под названием Corseca Amigo. Продукт предлагает замечательные впечатления от звука в любом жанре музыки.

Помимо телевизоров, он может быть сопряжен с такими устройствами, как настольные компьютеры, ноутбуки и смартфоны. Звуковая панель Corseca Amigo оснащена Bluetooth 4.2, что позволяет ей соединяться с устройствами на расстоянии 8-10 метров. Для подключения звуковая панель также получает USB, TF Card Reader и AUX-вход. Corseca Amigo поставляется с двумя динамиками, которые обеспечивают идеальный музыкальный баланс и качество звука. Он имеет аккумуляторную батарею емкостью 1500 мАч, которая может обеспечивать непрерывную беспроводную потоковую передачу звука в течение 5-6 часов. Стоимость составляет 56 долларов.