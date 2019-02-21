Звуковая панель Panasonic Dolby Atmos

2019-02-21, Автор - Ganibal; Продукт - Panasonic Dolby Atmos; [111]
Сделайте ваш телевизор живым с помощью звуковой панели Panasonic Dolby Atmos. Благодаря DTS: X и Dolby Atmos устройства SC-HTB900 и SC-HTB700 обеспечивают захватывающую звуковую атмосферу.

Звуковые панели Dolby Atmos с их универсальным и элегантным дизайном дополняют любой телевизор в любой комнате. Точно так же SC-HTB900 и HTB510 оснащены встроенным Chromecast для упрощения беспроводной потоковой передачи. Звуковая панель также работает с Google Assistant, что позволяет вам управлять с помощью голосовых команд. На звуковых панелях Dolby Atmos SC-HTB900 и SC-HTB700 звук отражается от потолка, поэтому вы можете слышать эффекты со всех сторон.

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