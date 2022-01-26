be quiet! анонсировал новые блоки питания серии Pure Power 11 FM

be quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК премиум-класса, расширяет линейку блоков питания Pure Power 11 FM двумя моделями высокой мощности: 850 Вт и 1000 Вт. Блок питания Pure Power 11 FM предназначен для обычных пользователей компьютеров, которые ценят универсальность, модульные кабели и эффективность 80 PLUS Gold до 93,9%. Новые варианты с высокой мощностью специально предназначены для недорогих ПК с высокопроизводительными графическими картами.

Pure Power 11 FM имеет сертификат 80 PLUS Gold с рейтингом эффективности до 93,9%, что является выдающимся уровнем для этого класса блоков питания. Наиболее убедительными преимуществами этой высокой эффективности являются более низкое энергопотребление и более тихая работа. Pure Power 11 FM оснащен технологией LLC + SR + DC/DC для улучшенной стабильности и регулирования напряжения. Охлаждение достигается за счет оптимизированного для бесшумности 120-миллиметрового профиля be quiet! вентилятор с лопастями, оптимизированными для воздушного потока, что обеспечивает бесшумную работу.

Комментарии и отзывы be quiet! Pure Power 11 FM
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