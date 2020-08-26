be quiet! представила Dark Power Pro 12

Подбирая идеальный блок питания для своего компьютера многие пользователи отдают предпочтение продукции компании be quiet!, так как производитель делает качественные варианты с достаточно адекватной стоимостью и всеми современными технологиями. Теперь вот производитель представил новую линейку блоков питания Dark Power Pro 12, которые обладают всеми необходимыми параметрами для сборки действительно производительного компьютера. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал удовольствие, с комфортом играл в игры или работал с тяжелым контентом, наслаждался различными задачами и при этом не думал об излишнем шуме или каких-либо похожих проблемах. Это действительно крутая линейка, на которую стоит обратить внимание.