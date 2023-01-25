be quiet! представила блоки питания Pure Power 12 M

Вчера, 24 января, компания be quiet! официально представила новую серию блоков питания Pure Power 12 M, которая может похвастаться полной совместимостью с ATX 3.0. Стоит отметить, что на текущий момент производитель представил сразу пять моделей в серии — речь о блоках питания мощностью 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Все они могут похвастаться сертификатом эффективности 80 PLUS Gold, передовой технологией преобразования энергии с топологией LLC и, конечно же, внушительным количеством PCIe-разъёмов (до пяти штук) с поддержкой интерфейсов PCIe 5.0 для видеокарт нового поколения и графических ускорителей с питанием PCIe 6+2 пина. Кроме того, производитель оборудовал все модели новой линейки модульной системой подключения кабелей, что упрощает процесс сборки компьютера и подключения всех необходимых компонентов.

Это внушительный задел на будущее, так как поддержка ATX 3.0 Обеспечивает пользователя спецификациями PCI Express 5.0, на которые сейчас активно переходит рынок компьютерных комплектующих. И это не может не радовать, потому что интерфейс позволяет перейти к более современному оборудованию. Более того, качественная компонентная база новинок гарантирует то, что блоки питания будут работать долго и без перебоев, даже если в системе пользователя установлена мощная видеокарта и процессор под разгоном. Так что для тех, кто сейчас планирует сборку мощного компьютера для работы или отдыха, данные блоки питания выступают лучшим решением.
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