be quiet! представила блоки питания System Power 10

Сегодня, 18 октября, немецкий производитель компонентов для ПК be quiet! официально представил миру новейшую серию блоков питания под названием System Power 10, которая создана специально для тех пользователей, которые хотят получать приличную мощность, качество и тишину за разумные деньги. Стоит сразу отметить, что в Европе будет продаваться линейка System Power 10 с мощностью от 450 Вт до 850 Вт, тогда как за пределами этого региона будет продаваться линейка System Power 10 U с мощностью от 550 Вт до 850 Вт. Соответственно, потенциальный покупатель обладает просто безумным набором вариантов на любой вкус и цвет — можно собрать недорогой игровой компьютер или настоящего монстра, получив при этом достаточно мощности для всех компонентов системы.

Все модели в линейке, как для Европы, так и за её пределами, получили сертификат 80 PLUS Bronze, тогда как топовая модель мощностью 850 Вт выделяется на фоне собратьев поддержкой сертификата 80 PLUS Gold — это значит, что КПД у флагмана будет чуть выше. Но, стоит сказать, все модели в линейках отлично справляются со своей задачей, у них отличная компонентная база, продвинутая система охлаждения и, конечно, есть абсолютно все технологии безопасности. Это идеальный выбор для пользователя, который хочет получить оптимальное соотношение производительности, цены и качества, при этом не переплачивая деньги за функции и возможности, которые ему на самом деле не так уж нужны. Да и выглядят они стильно.
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