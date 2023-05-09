be quiet! представила блоки питания серии Dark Power Pro 13

Сегодня немецкая компания be quiet!, которая производит одни из лучших в мире компонентов для ПК, официально представила серию блоков питания Dark Power Pro 13. Новинки из данной серии обеспечивают полную совместимость с ATX 3.0, видеокартами, работающими посредством нового интерфейса PCIe 5.0 и продаются в двух вариантах мощности — на 1300 Вт и 1600 Вт. Важно отметить, что эти блоки питания могут похвастаться невероятно высокой эффективностью 80 PLUS Titanium — с КПД до 94,5%. Это очень важный момент при выборе блока питания, потому что пользователю важно получить максимальную мощность для сборки компьютера топового уровня — как для рабочих задач, так и для видеоигр или прочих видов развлечений. Именно это и предоставляет новая линейка блоков питания компании.

Но дело не только в мощности, потому что её предоставить могут многие. Ещё у блока питания имеется специальная функция Overclocking key, которая посредством переключателя перенаправляет энергию, соединяя шесть линий 12В в одну невероятно мощную линию. Это важно для разогнанных до предела процессоров или видеокарт, которым нужно очень много энергии. При этом производитель отмечает, что бескаркасная концепция вентилятора и специальная сетчатая решётка позволяют реализовать такому монстру практически бесшумное охлаждение, что тоже, безусловно, важно. На текущий момент это одни из лучших блоков питания на рынке, которые способны удовлетворить запросы любого пользователя.
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