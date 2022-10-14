be quiet! представила стильный кабель-адаптер для новейших видеокарт

После релиза видеокарт нового поколения стало ясно, что далеко не все блоки питания подходят для столь прожорливых монстров. У некоторых моделей просто нет необходимых кабелей в комплекте, у других не выдерживают кабели — в сети есть масса изображений и видео с оплавленными кабелями, которые, видимо, под такую нагрузку просто не предназначены. Чтобы эту проблему исправить, компания be quiet! официально представила новейший кабель-адаптер под названием 12VHPWR, который подойдёт для видеокарт RTX 4090 и RTX 4080. Кроме того, в ближайшее время будут представлены фирменные блоки питания ATX 3.0, которые позволят раскрыть весь потенциал видеокарт нового поколения. Это отличные новости на самом деле, так как многие геймеры сейчас переживают именно из-за блоков питания.

Сам же адаптер 12VHPWR является более привлекательной и надёжной альтернативой довольно громоздким и коротким переходникам, которые поставляются с видеокартами нового поколения. Стандартное решение выглядит просто слишком дешево и неказисто, особенно когда этим переходником подключается видеокарт за тысячу долларов, и в be quiet! решили ситуацию исправить — они представили свой вариант в стильной чёрной оплётке, которая смотрится очень дорого и круто. В результате данный кабель-адаптер подкоючается к двум 12-контактным разъёмам PCI-Express, обеспечивая видеокарту мощностью в 600 Вт. Осталось только блок питания новый дождаться и можно смело брать адаптер.