be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Power 11

Компания be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Power 11 новыми моделями: Pure Power 11 FM 850 Вт и Pure Power 11 FM 1000 Вт.

Линейка Pure Power 11 — это экономичные блоки питания, предлагающие эффективную мощность со всеми основными функциями, такими как полностью модульные кабели и эффективность 80 PLUS Gold. Блоки питания мощностью 850 Вт и 1000 Вт идеально подходят систем с видеокартами премиум-сегмента. Блоки питания оснащены технологией LLC + SR + DC/DC для улучшенной стабильности и регулирования напряжения.

Охлаждение достигается за счет оптимизированного для бесшумной работы 120 мм вентилятора. В модели интегрированы все современные функции защиты (включая UVP, OVP, SCP, OPP, OCP и OTP). Компания предлагает 5-летнюю гарантию на все модели Pure Power 11 FM. Новинки поступят в продажу 8 февраля.