be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Power 11

Компания be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Power 11 новыми моделями: Pure Power 11 FM 850 Вт и Pure Power 11 FM 1000 Вт.

Линейка Pure Power 11 — это экономичные блоки питания, предлагающие эффективную мощность со всеми основными функциями, такими как полностью модульные кабели и эффективность 80 PLUS Gold. Блоки питания мощностью 850 Вт и 1000 Вт идеально подходят систем с видеокартами премиум-сегмента. Блоки питания оснащены технологией LLC + SR + DC/DC для улучшенной стабильности и регулирования напряжения.

Охлаждение достигается за счет оптимизированного для бесшумной работы 120 мм вентилятора. В модели интегрированы все современные функции защиты (включая UVP, OVP, SCP, OPP, OCP и OTP). Компания предлагает 5-летнюю гарантию на все модели Pure Power 11 FM. Новинки поступят в продажу 8 февраля.
Комментарии и отзывы be quiet! Pure Power 11
Обзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. Высока…
Обзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. ВысокаТестируемый сегодня блок питания выполнен в форм-факторе SFX, позволяя собрать игровую систему или рабочу…
FSP выпускает новый блок питания мощностью 2400 Вт…
FSP выпускает новый блок питания мощностью 2400 ВтВ преддверии ожидаемого всплеска спроса на высокоэнергетические вычисления компания FSP Group, один из ве…
DeepCool представляет блоки питания серии PQ-M…
DeepCool представляет блоки питания серии PQ-MDeepCool, глобальный бренд и производитель компьютерного оборудования и периферийных устройств, сегодня о…
Deepcool выпускает блоки питания серии PQ-M…
Deepcool выпускает блоки питания серии PQ-MКомпания Deepcool объявила о выпуске новых блоков питания серии PQ-M. …
be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure …
be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Компания be quiet! расширяет ассортимент блоков питания линейки Pure Power 11 новыми моделями: Pure Power…
IPPON анонсирует новые ИБП INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000…
IPPON анонсирует новые ИБП INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000Обновленная серия источников бесперебойного питания INNOVA RT II 1000/1500/2000/3000 выполнена по онлайн-…
Cougar представляет линейку мощных блоков питания Polar…
Cougar представляет линейку мощных блоков питания PolarКомпания Cougar сегодня представила линейку мощных блоков питания Polar. Они характеризуются матово-белым…
Блок питания SilverStone HELA 2050…
Блок питания SilverStone HELA 2050
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L форматеОбзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате
Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питанияОбзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания
Лучшие блоки питания SFX. be quiet! SFX L Power 600WЛучшие блоки питания SFX. be quiet! SFX L Power 600W
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS TitaniumОбзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS Titanium
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor