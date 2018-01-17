be quiet! выпускает модульный блок питания Straight Power 11

В серии Straight Power 11 используется бесшумный знаменитый Silent Wings 3 135 мм вентилятор с вентиляционным отверстием в виде воронки, который одновременно обеспечивает отличный воздушный поток и уменьшает нежелательную турбулентность. 6-полюсные двигатели и гидродинамические подшипники создают чрезвычайно низкий уровень шума, так и самую низкую скорость вращения на рынке - менее 200 оборотов в минуту. Этот вентилятор чрезвычайно бесшумный, что делает полупассивные решения ненужными и обеспечивает постоянное охлаждение на низком уровне шума. Поскольку вентиляторы не являются единственным источником шума в источнике питания, высококачественные конденсаторы используются для предотвращения высокочастотного электронного шума, вызванного экстремальными изменениями нагрузки (например, с современных видеокарт).