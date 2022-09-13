Лучший поршневой компрессор. Экспертный рейтинг 2022…

Механические насосы для накачивания колес сейчас можно отнести к экзотике, их полностью вытеснили электрические компрессоры. Они справляются с этой задачей заметно быстрее, также большинство из них ведет автоматический контроль давления во время накачивания.

Мембранные . Работают по принципу колебания мембраны. Преимущество их в невысокой стоимости. Минусов много, среди них хрупкость мембраны при эксплуатации зимой, ограниченный ресурс службы при активном использовании.

. Работают по принципу колебания мембраны. Преимущество их в невысокой стоимости. Минусов много, среди них хрупкость мембраны при эксплуатации зимой, ограниченный ресурс службы при активном использовании. Поршневые. У них больше производительность и мощность. Подают воздух с высоким давлением с помощью поршня. Из минусов ограниченная ремонтопригодность.

диаметр колеса. Чем он больше, тем больше требуется мощность. Для сравнения колеса грузовых автомобилей потребуют от 70 литров в минуту и более, для 14 дюймовых колес хватит 25-30 литров в минуту.

требуется ли накачивание колес велосипедов, мячей, матрасов и др. Тут необходима как поддержка режимов с автоматическим контролем под специализированные сценарии, так и соответствующие насадки в комплекте.

BERKUT R15

В зависимости от исполнения есть два вида автомобильных компрессоров:При выборе электрического компрессора необходимо обратить внимание на следующие вопросы:Мы подобрали для вас поршневые компрессоры, получившими высокие оценки пользователей. Для анализа использовался как собственный опыт, так и отзывы в маркетплейсах и магазинах.Поршневой компрессор, выполненный из качественных материалов. Из его особенностей отмечаются возможность питания от прикуривателя и напрямую от аккумулятора. Рассчитан на длительную работу, непрерывно можно включать на 30 минут. Есть в комплекте сумка для хранения и переходник под мячи, матрасы. Пользователи отмечают низкий уровень вибрации и шума. Высока скорость накачивания колес, включая и большой диаметр.

Golden Snail GS 9218

Еще один поршневой компрессорс производительностью до 35 литров в минуту. Подойдет для легковых автомобилей, мотоциклов и электросамокатов. Максимально дает давление до 17 АТМ. Запитать можно не только от прикуривателя, но и розетки 220В.

70mai Air Compressor

Продвинутый поршневой компрессорс давлением до 7 Атм. Его производительность составляет 32 литра в минуту. Обычное колесо диаметром 14 дюймов накачивает до требуемого давления за 3 минуты. Отметим интересный внешний вид корпуса.Есть цифровой манометр с высокой точностью. В комплекте покупатель получает кейс для хранения, переходники для матрасов и мячей.

AVS KS900

Надежный и современный поршневой компрессорс производительностью до 90 литров в минуту. Мощность у него 350 Вт. Для него возможна подача питания только при подключении напрямую к аккумулятору. Так исключается возможность выгорания прикуривателя при повышенной нагрузке. В самом компрессоре есть защита от перегрева. Подойдет для грузовых автомобилей.

Hyundai HY 1645

Недорогой компрессорвыдает до 45 литров в минуту. Подходит для автомобилей, мотоциклов и велосипедов. При малом весе максимальное давление до 6.8 атм. Питается только от прикуривателя. Из упрощений отметим аналоговый манометр. Не забыли про защиту от перегрева и короткого замыкания. Есть переходники для матрасов, мячей и велосипедных ниппелей.

Tornado АС-580 35L

Завершает подборку, недорогой поршневой компрессор. Подойдет в качестве резервного для возможности поднять давление в шинах или его контроле. С учетом производительности до 35 литров в минуту можно накачивать колеса диаметром до 16 дюймов. В комплекте только сумка для хранения.