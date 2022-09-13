Лучший поршневой компрессор. Экспертный рейтинг 2022

Механические насосы для накачивания колес сейчас можно отнести к экзотике, их полностью вытеснили электрические компрессоры. Они справляются с этой задачей заметно быстрее, также большинство из них ведет автоматический контроль давления во время накачивания.

Лучший поршневой компрессор

В зависимости от исполнения есть два вида автомобильных компрессоров:
  • Мембранные. Работают по принципу колебания мембраны. Преимущество их в невысокой стоимости. Минусов много, среди них хрупкость мембраны при эксплуатации зимой, ограниченный ресурс службы при активном использовании.
  • Поршневые. У них больше производительность и мощность. Подают воздух с высоким давлением с помощью поршня. Из минусов ограниченная ремонтопригодность.
При выборе электрического компрессора необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
  • диаметр колеса. Чем он больше, тем больше требуется мощность. Для сравнения колеса грузовых автомобилей потребуют от 70 литров в минуту и более, для 14 дюймовых колес хватит 25-30 литров в минуту.
  • требуется ли накачивание колес велосипедов, мячей, матрасов и др. Тут необходима как поддержка режимов с автоматическим контролем под специализированные сценарии, так и соответствующие насадки в комплекте.
Мы подобрали для вас поршневые компрессоры, получившими высокие оценки пользователей. Для анализа использовался как собственный опыт, так и отзывы в маркетплейсах и магазинах.

BERKUT R15

Поршневой компрессор BERKUT R15, выполненный из качественных материалов. Из его особенностей отмечаются возможность питания от прикуривателя и напрямую от аккумулятора. Рассчитан на длительную работу, непрерывно можно включать на 30 минут. Есть в комплекте сумка для хранения и переходник под мячи, матрасы. Пользователи отмечают низкий уровень вибрации и шума. Высока скорость накачивания колес, включая и большой диаметр.

BERKUT R15

Golden Snail GS 9218

Еще один поршневой компрессор Golden Snail GS 9218 с производительностью до 35 литров в минуту. Подойдет для легковых автомобилей, мотоциклов и электросамокатов. Максимально дает давление до 17 АТМ. Запитать можно не только от прикуривателя, но и розетки 220В.

Golden Snail GS 9218

70mai Air Compressor

Продвинутый поршневой компрессор 70mai Air Compressor с давлением до 7 Атм. Его производительность составляет 32 литра в минуту. Обычное колесо диаметром 14 дюймов накачивает до требуемого давления за 3 минуты. Отметим интересный внешний вид корпуса.Есть цифровой манометр с высокой точностью. В комплекте покупатель получает кейс для хранения, переходники для матрасов и мячей.

AVS KS900

Надежный и современный поршневой компрессор AVS KS900 с производительностью до 90 литров в минуту. Мощность у него 350 Вт. Для него возможна подача питания только при подключении напрямую к аккумулятору. Так исключается возможность выгорания прикуривателя при повышенной нагрузке. В самом компрессоре есть защита от перегрева. Подойдет для грузовых автомобилей.

Hyundai HY 1645

Недорогой компрессор Hyundai HY 1645 выдает до 45 литров в минуту. Подходит для автомобилей, мотоциклов и велосипедов. При малом весе максимальное давление до 6.8 атм. Питается только от прикуривателя. Из упрощений отметим аналоговый манометр. Не забыли про защиту от перегрева и короткого замыкания. Есть переходники для матрасов, мячей и велосипедных ниппелей.

Hyundai HY 1645

Tornado АС-580 35L

Завершает подборку, недорогой поршневой компрессор Tornado АС-580. Подойдет в качестве резервного для возможности поднять давление в шинах или его контроле. С учетом производительности до 35 литров в минуту можно накачивать колеса диаметром до 16 дюймов. В комплекте только сумка для хранения.

Tornado АС-580 35L

ПараметрBERKUT R15Golden Snail GS 921870mai Air CompressorAVS KS900Hyundai HY 1645Tornado АС-580 35L
Питаниеот гнезда прикуривателя
от клемм аккумулятора		от гнезда прикуривателя
от электрической сети		от гнезда прикуривателяот клемм аккумулятораот гнезда прикуривателяот гнезда прикуривателя
Производительность40 л/мин35 л/мин32 л/мин90 л/мин45 л/мин35 л/мин
Макс.давление10 атм17 атм7 атм10 атм6.8 атм7 атм
Манометраналоговыйаналоговыйцифровойаналоговыйаналоговыйаналоговый
Стоимость5290 руб3390 руб3260 руб4290 руб2650 руб990 руб
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