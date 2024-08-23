Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьника

realme 12

Умение обращаться техникой сейчас можно обязательным для современного человека. А в случае детей устройства помогают изучать мир и выступают хорошим помощником в процессе учебы. При этом полный отказ от смартфона и других гаджетов будет вредить не меньше, чем бесконтрольный доступ. Поэтому важно как правильно организовать их использование, так и подобрать правильно устройства.Для школьника средних и старших классов смартфон является важным статусным предметом. Кнопочной звонилкой, как для учеников младших классов тут уже не обойтись. Поэтому чтобы ребенок мог чувствовать себя на равных, важно подобрать правильно гаджет. Смартфон не должен зависать, была возможность сфотографировать домашнее задания, позвонить родителям, рассчитать формулы и дать доступ к обширной библиотеке знаний.Всем эти требования удовлетворяет изученными нами realme 12. Это летняя новинка, которая в доступном сегменте предлагает 512 Гбайт памяти для хранения различных типов данных, включая научную литературу, книги и мультимедиа файлы. А установленная здесь камера с передовым сенсором SONY LYT-600 и OIS позволяет снимать высоко детализированные фото и видеоролики.

На борту его 8 Гбайт оперативной памяти с поддержкой расширения до 16 Гбайт с помощью технологии динамического расширения памяти DRE. Сердцем смартфона стал Qualcomm Snapdragon 685 с передовой системой охлаждения с исправительной камерой VC Cooling System. Изготовлен он по 6-нм техпроцессу с низким энергопотреблением и оптимизированный для производительной работы, обеспечивая стабильность и плавность при запуске требовательных приложений. Оснащен ярким AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Дисплей занимает 92,65% площади передней панели, имеет повышенную яркость до 2000 нит и оснащен передовой технологией определения воды на экране, благодаря которой игнорируются фантомные нажатия от капель воды и повышается точность прикосновений мокрыми пальцами. Выполнен в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP54. Приобрести во всех магазинах партнеров realme в цветах «Голубой рассвет»‎ и «‎Зеленый малахит». За реалистичный, объемный звук отвечают стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio.

realme 12 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 21 999 руб.

realme 12 в конфигурации 8+512 ГБ доступен по цене от 25 999 руб.

realme GT 6

Установленный здесь аккумулятор с емкостью 5000 мАч, согласно тестам обеспечивал до двух дней автономной работы в типовых сценариях. При этом с комплектным зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 67 Вт. С ним аккумулятор смартфона заряжается с нуля до 50% всего за 19 минут и за 47 минут — до 100%.Как раз в преддверии нового учебного года, компания realme запустила скидки по акции “Снова в школу”, поэтому сейчас есть возможность приобрести смартфон с выгодой до 3000 руб.Для старшеклассников и студентов можно рассмотреть топовый вариант - realme GT 6. Это вариант без каких-либо компромиссов, успешно конкурирующий с флагманскими решениями, при этом в отличие от iOS на iPhone здесь можно ставить любые приложения. Работает он на Snapdragon 8s Gen3, позволяющий в свободное от учебы время играть на высоких настройках графики. Он поддерживает настройку производительности процессора Geek Power Tuning, благодаря которой можно гибко настроить частоты для основных ядер CPU и графического ядра. Перегрев исключен, здесь передовая система охлаждения Iceberg Vapor Cooling System с большой испарительной камерой площадью более 10 000 квадратных миллиметров, что гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу.

Оснащен самым ярким в мире дисплей до 6000 нит с защитным стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass Victus 2. Для более захватывающего просмотра контента и гейминга в realme GT 6 применяются такие технологии, как HDR и Pro-XDR. Экран realme GT 6 гарантирует комфорт и здоровье глаз пользователей благодаря ШИМ с частотой 2160 Гц и основанной на AI системе защиты глаз, которая адаптирует настройки экрана под разные условия, включая специальный режим «Сон» для использования в ночное время.

realme GT 6 в конфигурации 16+512 ГБ доступен по цене от 69 999 руб. с учетом скидки по акции “Снова в школу”.

realme GT 6 в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 59 999 руб. с учетом скидки по акции “Снова в школу”.

realme Buds Air6 Pro и realme Buds Air6

За съемку отвечает основная флагманская камера Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп и поддержкой Super OIS. Размер сенсора составляет 1/1.4 дюйма, а размер пикселя — 1,12 микрон, что делает Sony LYT-808 одним из самых больших сенсоров, который компания realme когда-либо использовала в своих смартфонах. Революционная система камер, оснащенная PDAF, технологиями DOL-HDR, LBMF и Dual Native ISO, обеспечивает исключительный динамический диапазон, высокое качество изображения и позволяет создавать идеальные снимки даже при недостаточной освещенности. Телефото камера Samsung JN5 с разрешением 50 Мп с размером сенсора 1/2,8 дюйма и размером пикселя 0,64 микрона идеальна при съемке уличных сцен и портретов. Высокое разрешение обеспечивает четкость картинки, а также возможность выбирать между оптическим 2X и внутрисенсорным 4X зумом. Идеально подходит для создания селфи и видеозвонков.Наушники используют все, в них слушают музыку, смотрят мультфильмы и фильмы, а также аудиокниги. Популярны они и среди подростков. При подборе наушников для школьника важно обратить внимание на удобство конструкции, внешний вид, технические характеристики и функциональность. realme Buds Air6 Pro и realme Buds Air6 относятся к новой серии беспроводных наушников. Старшая модель оснащена 11 мм низкочастотным и 6 мм микропланарным твитером. Младшие – 12.4 мм титановым драйвером. Обе поддерживают шумоподавление профессионального уровня, использующее данные с группы из шести микрофонов. Обеспечивается превосходное Hi-Fi качество звука, подтвержденное профессиональным сертификатом Hi-Res Audio.

В основе realme Buds Air6 Pro лежит система Hi-Fi Quality Dual Driver, включающая 6-мм микропланарный твитер для высоких частот и 11-мм бас-драйвер для низких. В твитере, изготовленном из нового композитного материала PEI + PEN, применена передовая технология плоской диафрагмы. А диафрагма бас-драйвера выполнена из чистого полиуретана, более мягкого и гибкого, чем у наушников предыдущего поколения (PU + PEEK). Флагманская технология коаксиального драйвера обеспечивает густые, глубокие басы и яркие высокие частоты, чтобы пользователи могли наслаждаться всем спектром звука и ясно слышать каждую ноту. Частотный диапазон наушников был значительно расширен по сравнению с предыдущим поколением и составляет 20-40 кГц вместо 20-20 кГц. Наушники поддерживают технологию пространственного звучания. Чипсет в наушниках проводит анализ алгоритма пространственного звучания, основанного на функциональной модели головы HRTF, а рендеринг объемного звучания обеспечивает акустику со всех сторон. Аппаратную часть наушников дополняет технология Smart Adaptive Noise Cancellation, которая в режиме реального времени динамически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от условий окружающей среды.

realme Buds Air6 основана на большом 12,4-миллиметровом титановом драйвере, с увеличенной на 89% площадью вибрации динамика. Благодаря этому обеспечиваются повышенная глубина, четкость и детализация звука, которые дополняет динамическое усиление басов для более глубокого и многослойного звучания. В игровом режиме задержка звука в наушниках неощутима: она составляет всего 45 мс, позволяя пользователю полностью погрузиться в игру и мгновенно реагировать на все происходящее в виртуальном мире.Модель realme Buds Air6 Pro доступна в Графитовом и Небесном цветах по цене от 9 990 рублей. realme Buds Air6 доступна в Зеленом и Серебристом цветах по цене от 6 990 рублей.