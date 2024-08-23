Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьника

На борту его 8 Гбайт оперативной памяти с поддержкой расширения до 16 Гбайт с помощью технологии динамического расширения памяти DRE. Сердцем смартфона стал Qualcomm Snapdragon 685 с передовой системой охлаждения с исправительной камерой VC Cooling System. Изготовлен он по 6-нм техпроцессу с низким энергопотреблением и оптимизированный для производительной работы, обеспечивая стабильность и плавность при запуске требовательных приложений. Оснащен ярким AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Дисплей занимает 92,65% площади передней панели, имеет повышенную яркость до 2000 нит и оснащен передовой технологией определения воды на экране, благодаря которой игнорируются фантомные нажатия от капель воды и повышается точность прикосновений мокрыми пальцами. Выполнен в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP54. Приобрести во всех магазинах партнеров realme в цветах «Голубой рассвет» и «Зеленый малахит». За реалистичный, объемный звук отвечают стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio.
Установленный здесь аккумулятор с емкостью 5000 мАч, согласно тестам обеспечивал до двух дней автономной работы в типовых сценариях. При этом с комплектным зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 67 Вт. С ним аккумулятор смартфона заряжается с нуля до 50% всего за 19 минут и за 47 минут — до 100%.
Оснащен самым ярким в мире дисплей до 6000 нит с защитным стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass Victus 2. Для более захватывающего просмотра контента и гейминга в realme GT 6 применяются такие технологии, как HDR и Pro-XDR. Экран realme GT 6 гарантирует комфорт и здоровье глаз пользователей благодаря ШИМ с частотой 2160 Гц и основанной на AI системе защиты глаз, которая адаптирует настройки экрана под разные условия, включая специальный режим «Сон» для использования в ночное время.
За съемку отвечает основная флагманская камера Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп и поддержкой Super OIS. Размер сенсора составляет 1/1.4 дюйма, а размер пикселя — 1,12 микрон, что делает Sony LYT-808 одним из самых больших сенсоров, который компания realme когда-либо использовала в своих смартфонах. Революционная система камер, оснащенная PDAF, технологиями DOL-HDR, LBMF и Dual Native ISO, обеспечивает исключительный динамический диапазон, высокое качество изображения и позволяет создавать идеальные снимки даже при недостаточной освещенности. Телефото камера Samsung JN5 с разрешением 50 Мп с размером сенсора 1/2,8 дюйма и размером пикселя 0,64 микрона идеальна при съемке уличных сцен и портретов. Высокое разрешение обеспечивает четкость картинки, а также возможность выбирать между оптическим 2X и внутрисенсорным 4X зумом. Идеально подходит для создания селфи и видеозвонков.
В основе realme Buds Air6 Pro лежит система Hi-Fi Quality Dual Driver, включающая 6-мм микропланарный твитер для высоких частот и 11-мм бас-драйвер для низких. В твитере, изготовленном из нового композитного материала PEI + PEN, применена передовая технология плоской диафрагмы. А диафрагма бас-драйвера выполнена из чистого полиуретана, более мягкого и гибкого, чем у наушников предыдущего поколения (PU + PEEK). Флагманская технология коаксиального драйвера обеспечивает густые, глубокие басы и яркие высокие частоты, чтобы пользователи могли наслаждаться всем спектром звука и ясно слышать каждую ноту. Частотный диапазон наушников был значительно расширен по сравнению с предыдущим поколением и составляет 20-40 кГц вместо 20-20 кГц. Наушники поддерживают технологию пространственного звучания. Чипсет в наушниках проводит анализ алгоритма пространственного звучания, основанного на функциональной модели головы HRTF, а рендеринг объемного звучания обеспечивает акустику со всех сторон. Аппаратную часть наушников дополняет технология Smart Adaptive Noise Cancellation, которая в режиме реального времени динамически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от условий окружающей среды.
realme Buds Air6 основана на большом 12,4-миллиметровом титановом драйвере, с увеличенной на 89% площадью вибрации динамика. Благодаря этому обеспечиваются повышенная глубина, четкость и детализация звука, которые дополняет динамическое усиление басов для более глубокого и многослойного звучания. В игровом режиме задержка звука в наушниках неощутима: она составляет всего 45 мс, позволяя пользователю полностью погрузиться в игру и мгновенно реагировать на все происходящее в виртуальном мире.