Лучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПК

Все больше новостей приходит о закрытии крупных майнинговых ферм и банкротством крупных игроков в этом сегменте. Резкое снижение курса основной криптовалюты привело к закрытию производств и появлению на рынке большого количества предложений с довольно привлекательными ценами. Если Б/У сегмент достаточно спорен в вопросе надежности и наличия большого риска нарваться на «уставшие» видеокарты, то на полках магазинах такой риск исключен.

MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC

В рамках данного материала мы рассмотрим только видеокарты от AMD, это шесть оптимальных решений на момент середины лета 2022 года.Это базовый вариант, выпущенный во время сложностей с выпуском и доступностью видеокарт. Использует она устаревший вариант шины PCIe и графический процессор Navi 24. Располагает 4 Гбайт графической памяти. Ориентирована на игры в разрешении Full HD, выдавая плавную картинку в современных игр. Подходит для апгрейда старых ПК или ультрабюджетной сборки. Доступна модификация с 8 Гбайт памяти.

Sapphire Radeon RX 6600

Немного доплатив уже доступна RX 6600. На рынке видеокарт она конкурирует с GeForce RTX 3060, немного уступая ей в быстродействии, а также ограничивая в полной поддержке лучей. Она позволяет играть в современные игры в Full HD разрешении с высокими настройками графики.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE

В Radeon RX 6650 XT используется тот же чип Navi 23, но в отличие от RX 6600 его разогнали, повысив уровень TDP с 160 до 180 Вт. Из улучшений, более быстрая память GDDR6 с шиной 128 бит. На выходе это дало прибавку в 10-15%. Это позволяет играть не только в Full HD, но и 2К с урезанием качества графики.

Biostar Radeon RX 6700 XT

Использует ядро Navi 22 XL с архитектурой RDNA2. Данную видеокарту можно рассматривать в пару к монитору 1440p (2K). Изначально составляла конкуренцию GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 3070. Поддерживает аппаратную трассировку лучей. Доступны 12 Гбайт графической памяти с шиной 192 бит.

Sapphire Radeon RX 6800

Видеокарта с 12 Гбайт памяти, предлагающая высокий уровень быстродействия. Она позволяет выводить изображение 4К с частотой 120 Гц. В зависимости от игры нужно будет подбирать средние или высокие настройки графики. Включение лучей только до разрешения 2.5К, на 4К трассировка не играбельна.

GIGABYTE Radeon RX 6900 XT Xtreme Waterforce

Поймали интересную цены на Radeon RX 6900 XT. Она примерно на 20 тысяч дешевле, чем видеокарты этой же серии, но с воздушным охлаждением. Радиатор и помпу с водоблоком для нее можно будет подобрать на Aliexpress или Avito. На выходе будет получена тихая игровая система флагманского уровня. Она обходит RX 6800 XT на 10-15%.

SAPPHIRE NITRO+ RX 6950 XT

Разогнанный вариант флагмана в линейке AMD. Проведен разгон частоты процессора, повышены лимиты энергопотребления. Повышена пропускная способность памяти на 13%. В играх дает 10% прирост производительности в играх.