Тесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD

Для простого запуска с получением минимального количества кадров можно обойтись и довольно посредственным железом, включая видеокарты прошлых поколений, но, как и в любом шутере, высокое количество кадров в итоге предоставляет преимущество в скорости реакции и точности стрельбы по противникам. Максимально игра ограничивает количество кадров отметкой в 120 FPS.
Сразу отметим, что все представленные тут теоретические данные актуальны на момент начала 2021 года. И в дальнейшем визуальная составляющая будет улучшаться. Как пример, последовательно внедрялись сглаживание, эффекты Post FX. Все это можно вручную включать и отключать в настройках.
Предлагаются готовые пресеты: низкий, средний, высокий. Разное качество теней и степени сглаживания. Неизменным остается только наличие лимита по количеству кадров в игре. Для внесения настроек в качество текстур потребуется перезапуск игры.
Все тесты мы проводили с УЛЬТРА настройками графики и УЛЬТРА текстурами. Такая связка дает хорошее качество прорисовки и повышает дальность обнаружения противников. Помимо этого, рекомендуем повысить детализацию объектов и общую видимость. Для начала приведем уровень быстродействия с такими настройками для трех актуальных разрешений: Full HD, Quad HD и Ultra HD.
Ultra: Full HD, Quad HD и Ultra HD
NVIDIA GeForce RTX 3090
NVIDIA GeForce RTX 3080
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
AMD Radeon RX 6800 XT
4K Ultra preset
2K Ultra preset
Full HD Ultra preset
В последнее время акцент смещается в 4К-разрешение, приведем уровень быстродействия в играх в разрешении с 4К с тремя разными графиками.
4K: Medium, High, Ultra
NVIDIA GeForce RTX 3090
NVIDIA GeForce RTX 3080
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super