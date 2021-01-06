Тесты Escape from Tarkov в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD

Продолжая цикл материалов по изучению производительности актуальных видеокарт NVIDIA и AMD в актуальных играх, сегодня в центре внимания будет Escape From Tarkov. Она стала одной из самых популярных, согласно рейтингу в сервисе потоковых трансляций Twitch, обходя по количеству зрителей League of Legends практически в два раза (330 против 180 тысяч). По понятным причинам, как и любой онлайн проект, при разработке движка и визуальной составляющей требуется соблюсти баланс между визуальной привлекательностью и требованиями к аппаратной составляющей.

Для простого запуска с получением минимального количества кадров можно обойтись и довольно посредственным железом, включая видеокарты прошлых поколений, но, как и в любом шутере, высокое количество кадров в итоге предоставляет преимущество в скорости реакции и точности стрельбы по противникам. Максимально игра ограничивает количество кадров отметкой в 120 FPS.

Сразу отметим, что все представленные тут теоретические данные актуальны на момент начала 2021 года. И в дальнейшем визуальная составляющая будет улучшаться. Как пример, последовательно внедрялись сглаживание, эффекты Post FX. Все это можно вручную включать и отключать в настройках.

Предлагаются готовые пресеты: низкий, средний, высокий. Разное качество теней и степени сглаживания. Неизменным остается только наличие лимита по количеству кадров в игре. Для внесения настроек в качество текстур потребуется перезапуск игры.

Все тесты мы проводили с УЛЬТРА настройками графики и УЛЬТРА текстурами. Такая связка дает хорошее качество прорисовки и повышает дальность обнаружения противников. Помимо этого, рекомендуем повысить детализацию объектов и общую видимость. Для начала приведем уровень быстродействия с такими настройками для трех актуальных разрешений: Full HD, Quad HD и Ultra HD.

Ultra: Full HD, Quad HD и Ultra HD

NVIDIA GeForce RTX 3090

NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

AMD Radeon RX 6800 XT

Для удобства приведем общий график для трех разрешений в отдельности.

4K Ultra preset

2K Ultra preset

Full HD Ultra preset

В последнее время акцент смещается в 4К-разрешение, приведем уровень быстродействия в играх в разрешении с 4К с тремя разными графиками.

4K: Medium, High, Ultra

NVIDIA GeForce RTX 3090

NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

В завершение отметим, что игра Escape From Tarkov продолжает находиться в стадии тестирования и ее разработка будет продолжаться. Но уже сейчас этот проект предлагает высокое качество графики и детализации.
Комментарии и отзывы Escape from Tarkov
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