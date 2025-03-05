iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 16e

Команда iFixit оценила ремонтопригодность смартфона iPhone 16e, который недавно появился в продаже. Итак, новинка Apple получила 7 баллов из 10 возможных. Специалисты отметили отказ от блокировки деталей на программном уровне, удобную замену логических плат, электрически активируемый клей для закрепления батареи и сложную замену порта USB Type-C.

Напомним, что смартфон оснащается дизайном в стиле iPhone 14, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешение 2532:1170 точек и кадровой частотой 60 Гц, сканером Face ID, кнопкой действия, фирменной однокристальной системой A18, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой Qi 7.5 Вт и модемным чипом Apple.
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