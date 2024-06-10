iOS 18 выпустят на всех современных версиях iPhone

Если верить информации сразу нескольких крупных инсайдеров, компания Apple собирается представить iOS 18 и iPadOS 18 через несколько часов на сегодняшней выставке WWDC 2024, и, возможно, компания сократит количество гаджетов, которые будут поддерживаться новой операционной системой. Что на самом деле логично, потому что многие устройства на текущий момент уже морально устарели и просто не потянут новые функции, которые должны быть реализованы в iOS 18. При этом другой источник со ссылкой на данные из самой компании Apple заявляет, что iOS 18 будет поддерживаться на всех моделя iPhone, которые поддерживались и годом ранее.

Это значит, что обновление получат все те устройства, которые ранее получили iOS 17. Соответственно, смартфоны iPhone XS, XS Max, XR и более поздние модели, а также iPhone SE 2-го и 3-го поколений, получат новую версию операционной системы в самое ближайшее время, что не может не радовать тех, кто пока что не планировал обновлять свой смартфон по вполне понятным причинам. А вот с iPad ситуация не такая приятная, так как сразу три планшета не получат обновление до iPadOS 18. Речь идёт о первом поколении 10,5-дюймового iPad Pro, втором поколении 12,9-дюймового iPad Pro и шестом поколении iPad. Соответственно, iPadOS 18 будет доступна на iPad Pro начиная с 2018 года и более поздних моделей, а также на iPad Air, iPad mini и базовых iPad начиная с 2019 года. Интересно теперь посмотреть что же там будет нового в этих операционных системах.
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