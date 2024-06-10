iOS 18 выпустят на всех современных версиях iPhone

Это значит, что обновление получат все те устройства, которые ранее получили iOS 17. Соответственно, смартфоны iPhone XS, XS Max, XR и более поздние модели, а также iPhone SE 2-го и 3-го поколений, получат новую версию операционной системы в самое ближайшее время, что не может не радовать тех, кто пока что не планировал обновлять свой смартфон по вполне понятным причинам. А вот с iPad ситуация не такая приятная, так как сразу три планшета не получат обновление до iPadOS 18. Речь идёт о первом поколении 10,5-дюймового iPad Pro, втором поколении 12,9-дюймового iPad Pro и шестом поколении iPad. Соответственно, iPadOS 18 будет доступна на iPad Pro начиная с 2018 года и более поздних моделей, а также на iPad Air, iPad mini и базовых iPad начиная с 2019 года. Интересно теперь посмотреть что же там будет нового в этих операционных системах.