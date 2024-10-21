iPad 11 в этом году уже не выйдет

Новейший сервис искусственного интеллекта Apple Intelligence, который компания Apple так активно рекламирует в последнее время, для запуска локально на устройстве требует наличия производительного процессора с достаточно мощным нейронным процессором, а также как минимум 8 ГБ оперативной памяти для работы функций генеративного искусственного интеллекта. Из-за этого многие владельцы iPhone 15 и iPhone 15 Plus были сильно разочарованы, узнав, что их устройства, которым всего год с момента релиза, не будут поддерживать эту технологию. Кроме того, теперь инсайдеры сообщают, что компания Apple, скорее всего, не хочет отпугивать клиентов отсутствием поддержки данной функции, так что iPad 11 не выйдет в этом году — реализовать в нём топовый чип и 8 ГБ ОЗУ было бы слишком круто.

Текущая модель бюджетного iPad 10, выпущенная в 2022 году, оснащена чипом A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти, что даже близко не соответствует минимальным требованиям для работы Apple Intelligence. Даже iPad mini 6, который был выпущен три года назад, имеет A15 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Соответственно, компания не может просто взять и удвоить объём оперативной памяти планшета iPad 11, оставив при этом ту же стоимость на уровне 300 долларов. На текущий момент стоимость планшета, который бы отвечал требования ИИ, должна составлять примерно 500-600 долларов, а это уже в два раза дороже и далеко не все захотят покупать бюджетный планшет за такие деньги. Так что Apple решила просто не рисковать.