iPad Air получит M6 и новый 5G-модем

В настоящее время все сотовые модели iPad используют модемы Qualcomm, но Apple стремится к независимости в этом сегменте. Ожидается, что новый модем обеспечит заметный прирост скорости и стабильности соединения. Стоит отметить, что сейчас C1-модем установлен только в недавно представленных iPhone 16e, а C2, вероятно, станет первым фирменным модемом Apple, который появится в iPad Pro, а затем распространится на всю линейку. В этом же году ожидается релиз iPad Pro с чипом M5, который, вероятно, будет построен на 2-нм техпроцессе от TSMC с улучшенной энергоэффективностью и производительностью. Чип M6 также будет произведен по 2-нм технологии и предложит ещё более высокую вычислительную и графическую мощность по сравнению с текущим M5.