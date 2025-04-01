iPad Air получит M6 и новый 5G-модем

Компания Apple совсем недавно анонсировала новую версию iPad Air, оснастив его чипом M3 и рядом внутренних улучшений. Однако компания нарушила свой график и отложила выпуск обновленного iPad Pro — ожидается, что новая модель OLED iPad Pro с чипом M5 выйдет в этом году, но, как стало известно инсайдерам, Apple уже находится на ранней стадии разработки будущего iPad Pro, который будет оснащён долгожданным чипом M6 и фирменным 5G-модемом. По данным издания Bloomberg, Apple уже начала работу над новым iPad Pro с чипом M6. Устройство планируется к релизу в 2027 году и обещает значительный прирост производительности, а также новый фирменный 5G-модем, который пока отсутствует в других устройствах компании.

В настоящее время все сотовые модели iPad используют модемы Qualcomm, но Apple стремится к независимости в этом сегменте. Ожидается, что новый модем обеспечит заметный прирост скорости и стабильности соединения. Стоит отметить, что сейчас C1-модем установлен только в недавно представленных iPhone 16e, а C2, вероятно, станет первым фирменным модемом Apple, который появится в iPad Pro, а затем распространится на всю линейку. В этом же году ожидается релиз iPad Pro с чипом M5, который, вероятно, будет построен на 2-нм техпроцессе от TSMC с улучшенной энергоэффективностью и производительностью. Чип M6 также будет произведен по 2-нм технологии и предложит ещё более высокую вычислительную и графическую мощность по сравнению с текущим M5.