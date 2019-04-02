iPad Mini 5 нельзя ремонтировать

В прошлом месяце компания Apple официально представила компактный планшет iPad Mini 5, который очень всем понравился. Производительная начинкам с современной камерой в компактном корпусе позволяет не думать про апгрейд смартфона. Вы просто пользуетесь планшетом везде, где вам нужна большая диагональ, а во всех остальных ситуациях берете в руки смартфон. Но, как оказалось, ронять или как-то иначе ломать iPad Mini 5 не рекомендуется, так как отремонтировать его у вас просто не получится. Конструкция настолько сложная в сборке и разборке, что после вскрытия устройства вам нужно будет еще и массу дополнительных частей приобрести под замену. Специалисты iFixit в шоке, ведь они поставили планшету всего 2 из 10 возможных баллов.