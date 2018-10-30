iPad Pro новый планшет от Apple

Компания Apple анонсировала новый iPad Pro. Как утверждает Apple данный планшет, мощнее на 92% обычных ноутбуков.

iPad Pro работает с полномасштабными версиями Adobe Photoshop и Autodesk AutoCAD, и он может легко превратиться в устройство, подобное ноутбуку, с клавиатурой или даже с рабочим столом подключенный к внешнему монитору. Новый iPad Pro доступен в двух версиях с диагональю 11 и 12.9 дюймов.

Теперь на этом планшете отсутствует сенсор Touch ID. Дополнительным преимуществом является то, что планшет теперь поворачивает свой экран на основе вашего лица, а не полагается на ненадежный акселерометр. В планшете встроен ProMotion-дисплей, то есть они отображают контент со скоростью 120 кадров в секунду и чувствует ваши прикосновения и новый карандаш Apple на частоте 120 Гц.

Говоря о карандаше, он теперь прикрепляется к планшету с магнитами и мгновенно начинает заряжаться без проводов. У новых iPad iPad есть порт USB-C, который работает так же, как и на MacBook. Вы можете подключить внешний монитор, DSLR или даже зарядить телефон с помощью кабеля USB-C to Lighting. Стоимость iPad Pro с диагональю 11 дюймов от 800 до 1000 долларов, а версия с диагональю 12.9 от 1000 до 1500 долларов.