iPad Pro получит наиболее качественные OLED-дисплеи

Инсайдеры уверены, что этот планшет должен получить заднюю панель из стекла, поддержку беспроводной зарядки MagSafe и, вероятно, более узкие рамки вокруг дисплея. При этом дисплей моделей является самым существенным улучшением в данной линейке планшетных компьютеров, на котором производитель будет делать основной акцент. Нужно отметить, что до сих пор компания Apple предлагала дисплеи OLED-типа только в iPhone и Apple Watch. И спустя столько лет производитель принял решение задействовать передовую технологию и в планшетах. Согласно информации от Display Supply Chain Consultants, Apple делает особую ставку на данный дисплей, потому что его качество будет выше, чем у потенциальных конкурентов на рынке. Вероятно, он будет поддерживать динамическую смену частоты кадров, высокую яркость и множество других преимуществ, на которые пользователи должны обратить внимание при покупке этого гаджета.