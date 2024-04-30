iPad Pro получит наиболее качественные OLED-дисплеи

Если верить информации инсайдеров, осталось всего несколько дней до долгожданного мероприятия от компании Apple, на котором должны официально представить новый планшетный компьютер iPad Pro. Есть данные, что iPad Pro будет поставляться с лучшим OLED-дисплеем на рынке, что, безусловно, должно радовать потенциальных покупателей. По мнению специалистов, именно модели Pro будут главным событием мероприятия, поскольку данные устройства были существенно переработаны и в будущем позволят существенно повысить уровень продаж в этом сегменте.

Инсайдеры уверены, что этот планшет должен получить заднюю панель из стекла, поддержку беспроводной зарядки MagSafe и, вероятно, более узкие рамки вокруг дисплея. При этом дисплей моделей является самым существенным улучшением в данной линейке планшетных компьютеров, на котором производитель будет делать основной акцент. Нужно отметить, что до сих пор компания Apple предлагала дисплеи OLED-типа только в iPhone и Apple Watch. И спустя столько лет производитель принял решение задействовать передовую технологию и в планшетах. Согласно информации от Display Supply Chain Consultants, Apple делает особую ставку на данный дисплей, потому что его качество будет выше, чем у потенциальных конкурентов на рынке. Вероятно, он будет поддерживать динамическую смену частоты кадров, высокую яркость и множество других преимуществ, на которые пользователи должны обратить внимание при покупке этого гаджета.