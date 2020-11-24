iPad Pro получит новый дисплей в 2021 году

Рынок планшетов постоянно показывает положительные результаты роста продаж, в основном благодаря быстрым темпам развития Apple и iPad Pro. Производственный планшет компании, похоже, претерпевает большие изменения на каждой итерации, даже если эти изменения не видны невооруженным глазом. В качестве примера можно привести появившиеся в следующем году iPad Pro, которые, по слухам, перейдут на мини-светодиодные дисплеи. Однако это может быть кратковременным изменением, поскольку теперь появляются сообщения о том, что Apple снова изменит дисплеи в своих новых планшетных компьютерах в обозримом будущем. Вероятно, это связано с тем, что производитель не может обеспечить себя нужными партиями устройств на текущий момент.