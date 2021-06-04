iPad Pro в следующем году получит беспроводную зарядку

Ходят слухи, что Apple в настоящее время работает над новой версией iPad Pro с беспроводной зарядкой. Беспроводная зарядка — это то, чего не хватало iPad и к чему многие пользователи привыкли на моделях iPhone последних двух поколений. Согласно отчету, предоставленному одним из известных инсайдеров, iPad Pro с беспроводной зарядкой должен появиться в 2022 году, а новый iPad mini может отправиться в продажу уже совсем скоро. Сообщается, что для включения беспроводной зарядки Apple потребуется отказаться от алюминиевой задней панели, которую в настоящее время использует iPad Pro, и перейти на стеклянную. Стеклянная задняя панель обеспечивает беспроводную зарядку, но стекло также более хрупкое, чем алюминий, что вполне естественно.

При этом одним из основных изменений дизайна обновленного iPad mini станет более узкая рамка экрана, и, как сообщается, Apple тестирует дизайн, в котором отсутствует кнопка «Домой». Apple продала множество планшетов iPad во время пандемии коронавируса, и некоторые технологии, если верить слухам, будут активно использоваться в компактной версии устройства. Но, конечно, Mini не идет ни в какое сравнение с Pro-версией устройства. Пользователь получит возможность заряжать столь крупный гаджет без использования проводов, что на самом деле очень даже привлекательно. Другое дело, что стеклянная панель на голову проигрывает даже самому плохому алюминию, так что ронять такой вот планшет точно не стоит — сильно дорого обойдется ремонт.