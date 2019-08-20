Согласно отчетам, Apple может представить множество камер на задней панели своей линейки моделей iPad Pro.

Несмотря на то, что Apple обновила свои iPhone с системами с двумя камерами, компания еще не добавила несколько вариантов камер в свои планшеты.

Последний iPad Pro имеет одну камеру с 12-мегапиксельным сенсором, а новейшие iPad mini, iPad Air и iPad поставляются с 8-мегапиксельными сенсорами.

В отчете отмечается , что система с несколькими камерами для iPad может быть частью амбиций Apple в дополненной реальности.

Отчеты предполагают, что не только iPad, но и будущие iPhone также будут иметь тройной массив задней камеры.

Ожидается, что примерно в сентябре этого года, в новой линейке Apple iPhone 11 предполагается использование нового чипа A13, нового процессора Taptic Engine и молниеносного порта для аудио и зарядки.