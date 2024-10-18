iPad mini 7 оказался слабее iPhone 15 Pro Max с тем же чипом

Хотя эти цифры вполне на уровне A17 Pro, при сравнении с результатами iPhone 15 Pro Max была обнаружена разница в 4% в одноядерных и многоядерных тестах (не в пользу планшета). Это наводит на мысль, что Apple использовала более медленную версию процессора A17 Pro в iPad mini 7. Возможно, всё дело в том, что iPad mini 7 оснащён версией A17 Pro с 5-ядерным графическим процессором вместо 6-ядерного, который установлен в iPhone 15 Pro Max. Однако конфигурация процессоров у обоих чипов идентична — их производительные ядра работают на частоте 3,78 ГГц. Единственное логичное объяснение разницы в производительности — различия в версиях программного обеспечения. Впрочем, это всё равно выглядит немного странно,потому что от планшета ожидалось куда больше баллов с его то охлаждением.