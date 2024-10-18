iPad mini 7 оказался слабее iPhone 15 Pro Max с тем же чипом

Обновлённый планшет iPad mini 7 от Apple получил значительный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с iPad mini 6, так как компактный планшет оснастили мобильным процессором A17 Pro. Выбор этого чипа оказался неожиданным, поскольку ожидалось, что устройство будет работать на A18 Pro, но, видимо, компания оставила задел на будущее. Кроме того, согласно утечке из базы данных бенчмарков, есть ещё один неожиданный момент — прошлогодний iPhone 15 Pro Max оказался мощнее данного планшета несмотря на то, что оба устройства оснащены одним и тем же процессором. В тесте Geekbench 6 результаты iPad mini 7 составили 2817 баллов в одноядерном тесте и 6982 балла в многоядерном.

Хотя эти цифры вполне на уровне A17 Pro, при сравнении с результатами iPhone 15 Pro Max была обнаружена разница в 4% в одноядерных и многоядерных тестах (не в пользу планшета). Это наводит на мысль, что Apple использовала более медленную версию процессора A17 Pro в iPad mini 7. Возможно, всё дело в том, что iPad mini 7 оснащён версией A17 Pro с 5-ядерным графическим процессором вместо 6-ядерного, который установлен в iPhone 15 Pro Max. Однако конфигурация процессоров у обоих чипов идентична — их производительные ядра работают на частоте 3,78 ГГц. Единственное логичное объяснение разницы в производительности — различия в версиях программного обеспечения. Впрочем, это всё равно выглядит немного странно,потому что от планшета ожидалось куда больше баллов с его то охлаждением.
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