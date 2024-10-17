iPad mini получил урезанную версию процессора

Буквально вчера компания Apple выпустила iPad mini седьмого поколения, который оснастили чипом A17 Pro (он также используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и является весьма производительным решением). Однако на официальном сайте указано, что у планшета всего 5-ядерный графический процессор, что выглядит как урезанная версия A17 Pro, а не оригинальная. Специалисты рынка заявили, что обычно такие чипы называют бракованными, так как они не проходят ту же строгую проверку качества на производстве, что и решения, которые потом отправляются во флагманские смартфоны прошлого поколения. Скорее всего, версия с 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим процессором оказалась недостаточно мощной для iPhone, но произведённой партии хватило для оснащения новых iPad mini.

То есть те процессоры, которые компания в целом забраковала, она просто отправила на интеграцию в планшеты доступного уровня, сохранив ресурсы. Стоит также отметить, что Apple прекратила продажи iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max после выхода линейки iPhone 16 Pro, что, возможно, привело к появлению дополнительных чипов, изначально предназначенных для этих смартфонов. При этом можно с уверенностью сказать, что чип будет работать хорошо, но с отключённым одним ядром для сохранения производительности. Учитывая, что это всё ещё A17 Pro, можно ожидать, что iPad mini (2024) будет оснащён системой Apple Intelligence с iOS 18.1 после релиза и при цене в 499 долларов это всё ещё прекрасный гаджет.