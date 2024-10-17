iPad mini получил урезанную версию процессора

Буквально вчера компания Apple выпустила iPad mini седьмого поколения, который оснастили чипом A17 Pro (он также используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и является весьма производительным решением). Однако на официальном сайте указано, что у планшета всего 5-ядерный графический процессор, что выглядит как урезанная версия A17 Pro, а не оригинальная. Специалисты рынка заявили, что обычно такие чипы называют бракованными, так как они не проходят ту же строгую проверку качества на производстве, что и решения, которые потом отправляются во флагманские смартфоны прошлого поколения. Скорее всего, версия с 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим процессором оказалась недостаточно мощной для iPhone, но произведённой партии хватило для оснащения новых iPad mini.

То есть те процессоры, которые компания в целом забраковала, она просто отправила на интеграцию в планшеты доступного уровня, сохранив ресурсы. Стоит также отметить, что Apple прекратила продажи iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max после выхода линейки iPhone 16 Pro, что, возможно, привело к появлению дополнительных чипов, изначально предназначенных для этих смартфонов. При этом можно с уверенностью сказать, что чип будет работать хорошо, но с отключённым одним ядром для сохранения производительности. Учитывая, что это всё ещё A17 Pro, можно ожидать, что iPad mini (2024) будет оснащён системой Apple Intelligence с iOS 18.1 после релиза и при цене в 499 долларов это всё ещё прекрасный гаджет.
Новый планшет Red Magic получит 50-Мп камеру …
Компания Red Magic продолжает раскрывать подробности о своем новом планшете Red Magic, официальный релиз …
Планшет Red Magic Gaming Tablet получит экран 3D…
Компания ZTE опубликовала новые подробности о планшетах Red Magic Gaming Tablet, релиз которых запланиров…
Lenovo опубликовала пресс-рендеры планшета Legion Y700 (2024…
Компания Lenovo опубликовала официальные изображения игрового планшета Legion Y700, официальный дебют кот…
Тонкий планшет Huawei MatePad Air 2024 получил АКБ на 10100 …
Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air 2024, которая появится в продаже на д…
iPad Pro после обновления до iPadOS 18 просто перестанет раб…
Стоит сказать, что компания Apple крайне редко сталкивается с проблемами при развёртывании обновлений сво…
Бюджетный планшет Redmi Pad SE 8.7 вышел в России …
Чуть больше недели назад состоялась глобальная премьера планшета Redmi Pad SE 8.7, а уже сегодня новинка …
Игровой планшет Red Magic Nova выпустят в конце сентября…
Компания ZTE объявила, что планшет Red Magic Nova будет представлен на международном рынке 27 сентября. Э…
ZTE раскрыла дизайн планшета Red Magic Gaming Tablet…
Компания ZTE опубликовала официальные изображения игрового планшета Red Magic Gaming Tablet, официальный …
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatteСбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatte
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor