iPad mini получит мощный процессор A19 Pro

Похоже, Apple случайно раскрыла в своём коде информацию о нескольких грядущих устройствах — находку обнаружило издание MacRumors. В частности, один из фрагментов указывает на то, что в следующем поколении гарнитуры Vision Pro компания планирует использовать чип M5, что совпадает с более ранним прогнозом аналитика цепочки поставок Мин-Чи Куо. Но не только гарнитура ждёт обновления — по данным MacRumors, новый iPad mini может получить тот же процессор A19 Pro, который, как ожидается, будет установлен в iPhone 17 Pro, выходящем в сентябре. Это достаточно странное решение на самом деле, потому что iPad mini является крайне доступным устройством в линейке производителя, а значит, ставить сюда флагманский процессор как минимум не очень логично. С другой стороны, производитель может изменить отношение к ценообразованию в данном сегменте.

В коде также упоминается, что следующая версия Apple TV может заменить старый процессор A15 Bionic на A17 Pro от iPhone 15 Pro, что должно заметно повысить производительность приставки. Об этом ранее инсайдеры уже говорили — они отмечали, что производитель хочет сделать из приставки настоящую игровую консоль, пусть и для мобильных тайтлов. Кроме того, обновлённая HomePod mini может получить чип с архитектурой System in Package, которую уже используют в Apple Watch Series 9 и Series 10. По данным MacRumors, эту же платформу Apple планирует применить и в Watch Series 11, премьера которых ожидается уже в следующем месяце.