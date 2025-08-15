iPad получит процессор A16 Bionic

В марте Apple выпустила свой новый базовый iPad с чипом A16 Bionic, но, судя по свежим сообщениям, компания уже готовит его преемника. Сегодня стало известно, что следующая версия доступного iPad получит процессор A18 — тот же, что используется в iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16e. Информация появилась благодаря ссылкам в коде, случайно раскрытым самой Apple, так что, несмотря на преждевременность, она фактически подтверждена официально. Переход на A18 обеспечит новинке поддержку функций Apple Intelligence, которые, без сомнения, станут одним из главных преимуществ устройства. Правда, стоит напомнить, что у гиганта из Купертино не очень хорошо получается развивать и продвигать свои функции на базе искусственного интеллекта.

На данный момент производитель явно отстаёт от конкурентов в данном вопросе, так что выпуск доступного планшета на базе ИИ на самом деле мало что даст потенциальным покупателям. При этом ожидается, что новый бюджетный iPad выйдет весной следующего года — к тому моменту производитель может прокачать свои сервисы на базе искусственного интеллекта, чтобы у них была хоть какая-то существенная ценность. По слухам, дизайн планшета останется прежним, а ключевым изменением станет именно новый чип. Текущая модель стартует с цены 349 долларов — пока неизвестно, сохранится ли этот ценник, но на это есть надежда, так как продукт привлекал внимание именно тем, что он был предельно доступен. С более высокой ценой ситуация изменится.