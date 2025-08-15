iPad получит процессор A16 Bionic

В марте Apple выпустила свой новый базовый iPad с чипом A16 Bionic, но, судя по свежим сообщениям, компания уже готовит его преемника. Сегодня стало известно, что следующая версия доступного iPad получит процессор A18 — тот же, что используется в iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16e. Информация появилась благодаря ссылкам в коде, случайно раскрытым самой Apple, так что, несмотря на преждевременность, она фактически подтверждена официально. Переход на A18 обеспечит новинке поддержку функций Apple Intelligence, которые, без сомнения, станут одним из главных преимуществ устройства. Правда, стоит напомнить, что у гиганта из Купертино не очень хорошо получается развивать и продвигать свои функции на базе искусственного интеллекта.

На данный момент производитель явно отстаёт от конкурентов в данном вопросе, так что выпуск доступного планшета на базе ИИ на самом деле мало что даст потенциальным покупателям. При этом ожидается, что новый бюджетный iPad выйдет весной следующего года — к тому моменту производитель может прокачать свои сервисы на базе искусственного интеллекта, чтобы у них была хоть какая-то существенная ценность. По слухам, дизайн планшета останется прежним, а ключевым изменением станет именно новый чип. Текущая модель стартует с цены 349 долларов — пока неизвестно, сохранится ли этот ценник, но на это есть надежда, так как продукт привлекал внимание именно тем, что он был предельно доступен. С более высокой ценой ситуация изменится.
Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 раскрыли до релиза…
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оказался в центре внимания за несколько недель до официального релиза благ…
Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 11 5G оценен в 220 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Tablet 11 5G, которая может похвастаться …
OPPO Pad 4 Pro возглавил рейтинг Android-планшетов по версии…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала майский рейтинг самых производительных планшетов под управлением оп…
Планшет HONOR Pad 10 оценен в 400 евро …
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 10, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Новый iPad Pro получит сразу две селфи-камеры…
Стоит отметить, что iPad Pro с чипом M4 является крайне производительным решением, готовым справиться с п…
Wacom представила новые графические планшеты…
Сегодня компания Wacom официально представила обновлённую линейку своих популярных графических планшетов …
Планшет OPPO Pad SE получил 90-Гц экран …
Компания OPPO объявила о выпуске бюджетного планшета Pad SE, который обойдется на дебютном китайском рынк…
Официально: Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT получит 68-Вт заряд…
Компания Lenovo продолжает раскрывать характеристики планшета Xiaoxin Tablet Pro GT, официальная презента…
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor