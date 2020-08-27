iPad слили в сеть до релиза

Компания Apple всегда славилась тем, что отлично справляется с защитой своих новых продуктов от слива в сеть до официального анонса. Это вполне нормальное желание, так как производителю нужно удивлять аудиторию, а это тяжело, когда устройство уже слили в сеть до официального мероприятия. Теперь вот ситуация изменилась и в сети появилась информация о новом планшете iPad и о шестом поколении умных часов. Оказалось, что производитель решил ничего конкретно не менять в своих новинках, а просто сделал упор на прирост производительности. То есть, если у вас уже есть такие устройства, то можно смело их оставлять и не брать новинки, так как там ничего невероятного все равно не будет. Ожидаем полноценного анонса устройств и тогда поговорим.