iPhone 12 Pro на первых рендерах

На просторах интернета буквально недавно появилась информация о том, что смартфон iPhone 12 Pro компания Apple не сможет показать вовремя, хотя пока что эти данные не являются максимально достоверными. Есть большая вероятность того, что компания все же сможет наладить поставки и выпустить гаджет вовремя. Кроме того, на просторах интернета появилось несколько качественных тендеров смартфона iPhone 12 Pro, который выглядит достаточно реалистично и полностью показывает то, каким будет смартфон после релиза. Будем ждать, пока смартфон официально представят и тогда можно будет говорить о том, что гаджет умеет, какие у него преимущества и недостатки. В любом случае iPhone 12 Pro будет прорывным устройством, как и все остальные модели.