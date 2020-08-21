iPhone 12 будут производить в Индии

В последнее время крупные компании, производящие электронику, активно уходят с рынка Китая, так как это сулит большими проблемами. Например, сейчас США запретила китайским компаниям использовать американские технологии, но ведь есть вероятность, что произойдет и обратная ситуация. Чтобы не остаться в этом случае без возможности работать, компания Apple решила начать производство смартфона iPhone 12 в Индии. Это позволит компании достаточно неплохо продвинуться в плане объемов производства, плюс можно будет продавать смартфоны на территории страны с хорошей ценой для местного рынка. Вероятно, в будущем очень многие компании пойдут по этой же дорожке, производя свою электронику уже не в Китае, а в соседней Индии.