iPhone 12 и iPhone 12 Pro доступны для предзаказа

Напомним, что iPhone 12 оснащается поддержкой сотовых сетей пятого поколения, дизайном в духе iPhone 4, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (Super Retina XDR) с разрешением 2532:1170 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, 6-ядерной платформой A14 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, защитой от воды согласно степени IP68, габаритами 146,7:71,6:7,4 мм, поддержкой магнитной беспроводной зарядки Magsafe, а также чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветками. Его цена в России стартует от 80 тысяч рублей.