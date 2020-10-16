iPhone 12 и iPhone 12 Pro доступны для предзаказа

Компания Apple начала принимать предварительные заказы во многих странах на смартфоны iPhone 12, которые были представлены пару дней назад. Старт приема российских предзаказов намечен на 21 октября. Отгружать заказанные устройства начнут 21 октября, но первоначально будут доступны только iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Напомним, что iPhone 12 оснащается поддержкой сотовых сетей пятого поколения, дизайном в духе iPhone 4, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (Super Retina XDR) с разрешением 2532:1170 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, 6-ядерной платформой A14 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, защитой от воды согласно степени IP68, габаритами 146,7:71,6:7,4 мм, поддержкой магнитной беспроводной зарядки Magsafe, а также чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветками. Его цена в России стартует от 80 тысяч рублей.