iPhone 12 с 5G заряжается дольше

В сети появились первые отзывы относительно смартфона iPhone 12 и оказалось, что есть у продукта некоторые странные особенности. Например, производитель реализовал в смартфоне поддержку 5G, так что при включении сотовой связи смартфон заряжается на целых два часа дольше. Вероятно, эта технология действительно сильно расходует заряд батареи, так что если вы хотите пользоваться сотовой сетью пятого поколения, то стоит обязательно присмотреться к портативной батарее. Все же если даже на зарядке от сети устройство заряжается на два часа дольше, то что будет, если гаджет в автономном режиме будет подключен к 5G? Пока что это открытый вопрос, но информацию на эту тему мы получим не скоро, ведь вышек 5G в мире почти нет и не планируется.

Комментарии и отзывы iPhone 12
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